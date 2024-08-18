Умер актер Ален Делон

Легенда французского кино Ален Делон, сыгравший множество культовых ролей, в том числе в фильмах «Самурай», «На ярком солнце» и «Леопард», скончался во Франции в возрасте 88 лет. О смерти актера сообщило агентство AFP со ссылкой на детей Делона.

«Ален-Фабьен, Анушка, Антони, а также [его собака] Лубо безмерно опечалены сообщением об уходе своего отца. Он мирно умер в своем доме в Души, в окружении троих детей и семьи. […] Его семья просит вас уважать их частную жизнь в этот крайне болезненный момент траура», — сказано в заявлении.

В марте 2022 года актер решился на эвтаназию, о желании прибегнуть к которой он заявлял не раз. Он объяснил это тем, что живет в Швейцарии, где данная процедура возможна. По его словам, это наиболее логичный и естественный поступок.

«С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее», — отметил он.

Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа и попал в кино во второй половине 50-х. Тогда молодому человеку предложили отправиться в Голливуд, чтобы попытаться стать заменой недавно погибшему Джеймсу Дину, но режиссер Ив Аллегре уговорил его остаться во Франции. Делон впервые появился на экране в его фильме «Когда вмешивается женщина» в 1957 году.