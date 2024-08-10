Зов предков в трейлере «Моаны-2»

Walt Disney Animation Studios показала полноценный трейлер «Моаны-2». Ее премьера состоится 27 ноября.
Действие мультфильма происходит через три года после событий первой ленты. За это время семья Моаны немного увеличилась — у нее появилась младшая сестра.
Согласно синопсису, «услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моана должна отправиться в далекие и опасные моря Океании, чтобы окунуться в приключения, подобных которым она еще не встречала».
К ролям Моаны и полубога Мауи вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. Режиссером новой части стал Дейв Деррик-мл. Он работал в качестве аниматора над первой «Моаной», «Мегамозгом», «Как приручить дракона» и ремейком «Короля Льва».
В апреле 2023-го стало известно, что Disney готовит игровой ремейк мультфильма «Моана». Об этом рассказал Дуэйн Джонсон со своими дочерьми в анонсирующем видео. О дате премьеры проекта до сих пор не сообщалось.
Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.