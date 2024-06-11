Лондонские зоозащитники заклеили портрет Карла III стикером с героем «Уоллеса и Громита»

Два участника зоозащитного движения Animal Rising заклеили лицо короля Карла III на его первом официальном портрете стикерами с персонажем мультфильмов «Уоллес и Громит», рассказал CNN.
Активисты также наклеили на картину облачко со словами «никакого больше сыра, Громит. Посмотри, какая жестокость творится на фермах, сертифицированных RSPCA». Таким образом они хотели привлечь внимание к насилию над животными на британских фермах.
Целью акции стало привлечение внимания к недавнему отчету Animal Rising, в котором они исследовали 45 ферм, отмеченных стандартом Королевского общества защиты животных (RSPCA). Его штамп означает, что в этих хозяйствах проявляют гуманное отношение к животным и не содержат их в клетках.
Активисты заявили, что в ходе своего исследования посетили все эти фермы и пришли к ужасающим выводам. По их словам, везде они наблюдали «жестокость по отношению к животным».
Портрет короля Карла III художника Джонатана Йео представили в мае. На холсте высотой в восемь с лишним футов (около 256 см) изображен король в полный рост на красном фоне, который сочетается с его формой Уэльской гвардии — подразделения британской армии, в котором Чарльз является полковником.
Картина вызвала бурную реакцию в сети. Некоторые пользователи увидели в ней отсылку к мему «This is fine», а другие отметили, что красный фон символизирует кровь или языки адского пламени.