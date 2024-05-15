В Великобритании представили первый официальный портрет короля Карла III

Сегодня в 09:42
Фото: @RoyalFamily

В Великобритании представили первый официальный портрет короля Карла III. Его написал художник Джонатан Йео.

На портрете высотой в восемь с лишним футов (около 256 см) изображен король в полный рост на красном фоне, который сочетается с его формой Уэльской гвардии — подразделения британской армии, в котором Чарльз является полковником.

«В истории искусства бабочка символизирует метаморфозы и возрождение». Это вполне уместно для портрета недавно прилетевшего монарха. Она также символизирует короля, выступающего за охрану окружающей среды», — рассказал художник о картине.

По словам Йео, Карл впервые увидел работу в «полуготовом виде»: «Поначалу он был слегка удивлен сильным цветом, но в остальном, похоже, одобрительно улыбался».

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