Вышел трейлер мультсериала «Полный расколбас: Пищевая утопия»

Роген анонсировал продолжение «Полного расколбаса» еще в 2022 году. «Теперь, когда кино окончательно умерло, а телевидение навсегда стало королем развлечений, мы решили продолжить эпические приключения нашей кулинарной команды в телевизионном шедевре „Sausage Party: Foodtopia“, который скоро станет легендарным. В нем есть все: вдвое больше каламбуров и втрое больше секса между едой и едой. Другими словами, это именно то, что сейчас нужно миру», — заявил сценарист проекта Эван Голдберг.