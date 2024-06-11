Вышел трейлер мультсериала «Полный расколбас: Пищевая утопия»

Стриминговый сервис Prime представил первый трейлер анимационного сериала «Полный расколбас: Пищевая утопия», продолжения популярного мультфильма 2016 года. Шоу стартует 11 июля.
В сериале продуктам удается построить свое утопическое общество. Кажется, что все опасности остались в прошлом, а впереди лишь светлое будущее. Однако, когда герои начинают сталкиваться со сложностями реального мира, они понимают, что ради спасения своего вида им придется заручиться помощью человека.
Персонажей вновь озвучат Сет Роген, Кристен Уиг, Майкл Сера, Дэвид Крамхолц и Эдвард Нортон. К ним присоединятся Уилл Форте, Сэм Ричардсон, Наташа Ротуэлл и Ясир Лестер.
Роген анонсировал продолжение «Полного расколбаса» еще в 2022 году. «Теперь, когда кино окончательно умерло, а телевидение навсегда стало королем развлечений, мы решили продолжить эпические приключения нашей кулинарной команды в телевизионном шедевре „Sausage Party: Foodtopia“, который скоро станет легендарным. В нем есть все: вдвое больше каламбуров и втрое больше секса между едой и едой. Другими словами, это именно то, что сейчас нужно миру», — заявил сценарист проекта Эван Голдберг.
Оригинальный мультфильм «Полный расколбас» стал кассовым хитом, собрав более 140 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 19 млн. Пародия на проекты Pixar рассказывает об антропоморфной сосиске, которая живет в супермаркете и узнает правду о том, что происходит, когда продукты покупают.