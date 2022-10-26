Сет Роген анонсировал продолжение фильма «Полный расколбас»

Комик Сет Роген объявил в своих соцсетях о продолжении комедийного анимационного фильма «Полный расколбас».

«В 2024 году вечеринка с сосисками продолжится», — написал он.

Мультфильм получит продолжение в виде сериала под названием «Sausage Party: Foodtopia». Персонажей вновь озвучат Роген, Кристен Уиг, Майкл Сера, Дэвид Крамхолц и Эдвард Нортон. К ним присоединятся Уилл Форте, Сэм Ричардсон, Наташа Ротуэлл и Яссер Лестер.

© Sethrogen/Twitter

Вместе с Рогеном разработкой сериала займется сценарист Эван Голдберг.

«Теперь, когда кино окончательно умерло, а телевидение навсегда стало королем развлечений, мы решили продолжить эпические приключения нашей кулинарной команды в скоро ставшем легендарным телевизионном шедевре „Sausage Party: Foodtopia“. В нем есть все: вдвое больше каламбуров и втрое больше секса между едой и едой. Другими словами, это именно то, что сейчас нужно миру», — заметил Голдберг.

Релиз «Полного расколбаса» состоялся в 2016 год. Анимационная комедия для взрослых является пародией на проекты Pixar. Сюжет рассказывает об антропоморфной сосиске, которая живет в супермаркете и узнает правду о том, что происходит, когда продукты покупают.