«Этому нужно положить конец»: вышел тизер второго сезона «Аркейна»

В 2022 году проект получил три «Эмми» за достижения в анимации. В этой категории упоминания получили сотрудники французской студии Fortiche, работавшей над мультсериалом «Аркейн» по игре League of Legends: художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия «The Boy Saviour»), арт-директор Жюльен Жоржель (серия «Happy Progress Day!») и художник по фону Бруно Коутино (серия «When These Walls Come Tumbling Down»).