«Этому нужно положить конец»: вышел тизер второго сезона «Аркейна»

В продолжении конфликт между городами Пилтовер и Заун обостряется, приводя к новой волне насилия и интриг. Сестры Ви и Джинкс продолжают свою ожесточенную борьбу, сталкиваясь с новыми врагами и внутренними демонами. Между тем таинственные силы из прошлого начинают влиять на настоящее, угрожая изменить судьбы всех героев.