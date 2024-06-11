«Этому нужно положить конец»: вышел тизер второго сезона «Аркейна»

Netflix выпустил тизер второго и заключительного сезона сериала «Аркейн». Его премьера состоится в ноябре, точная дата не раскрывается.
В продолжении конфликт между городами Пилтовер и Заун обостряется, приводя к новой волне насилия и интриг. Сестры Ви и Джинкс продолжают свою ожесточенную борьбу, сталкиваясь с новыми врагами и внутренними демонами. Между тем таинственные силы из прошлого начинают влиять на настоящее, угрожая изменить судьбы всех героев.
Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл и Кэти Люн вернулись к своим ролям Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман.
«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Его премьера состоялась 6 ноября 2021 года. Тогда первые серии быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте стрим-сервиса южнокорейский сериал «Игра в кальмара».
В 2022 году проект получил три «Эмми» за достижения в анимации. В этой категории упоминания получили сотрудники французской студии Fortiche, работавшей над мультсериалом «Аркейн» по игре League of Legends: художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия «The Boy Saviour»), арт-директор Жюльен Жоржель (серия «Happy Progress Day!») и художник по фону Бруно Коутино (серия «When These Walls Come Tumbling Down»).