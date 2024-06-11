ГД приняла в первом чтении закон, позволяющий признавать любую иностранную организацию нежелательной

«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил Пискарев.