ГД приняла в первом чтении закон, позволяющий признавать любую иностранную организацию нежелательной

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность признавать нежелательными любые зарубежные организации, передает РБК. Сейчас такой статус могут получить только неправительственные организации.
Инициативу предложили еще в феврале. Ее авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Они предложили внести изменения в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» и еще в 4 федеральных законах.
«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил Пискарев.
По его словам, прошлая версия закона принималась десять лет назад и касалась только НПО, поскольку еще «было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам».
Если поправки будут приняты, за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности — до 6 лет лишения свободы.
Сейчас в списке нежелательных организаций, который ведет Минюст, 166 пунктов. Для иностранцев, которые участвуют в деятельности этих структур, запрещен въезд в Россию.