В Думу внесли проект о признании нежелательными организаций, учрежденных иностранными госорганами

В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными организации, учрежденные зарубежными госорганами, а не только неправительственные структуры (НПО). Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Василий Пискарев.
«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она так же может быть объявлена нежелательной», — заявил он.
По словам парламентария, прошлая версия закона принималась 10 лет назад и касалась только НПО, поскольку еще «было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам».
Сейчас в списке нежелательных организаций, который ведет Минюст, 137 пунктов. Для иностранцев, которые участвуют в деятельности этих структур, запрещен въезд в Россию. За работу на нежелательные организации и их финансирование предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.