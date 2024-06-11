В России появится франшиза по мотивам сказок Чуковского

«В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком‑то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. А еще Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что‑то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас», — подчеркнула Яралова.