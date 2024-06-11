В России появится франшиза по мотивам сказок Чуковского

В России появится франшиза по мотивам сказок Корнея Чуковского. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Над сценарием первого фильма потенциальной франшизы будет работать Олег Маловичко («Притяжение», «Лед»). Права на экранизацию произведений приобрела продюсерская компания Нелли Яраловой «Яр & Ко».
«В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком‑то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. А еще Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что‑то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас», — подчеркнула Яралова.
В апреле прошлого года стало известно, что Киностудия им. Горького выпустит полнометражный игровой фильм о Корнее Чуковском. Рабочее название фильма — «Корней и Крокодил».