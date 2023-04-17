Киностудия им. Горького снимет художественные фильмы о Корнее Чуковском и Владимире Маяковском

Киностудия им. Горького выпустит два полнометражных игровых фильма о Корнее Чуковском и Владимире Маяковском. Об этом сообщает ТАСС.
«О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны», — рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.
Лента о Маяковском будет посвящена отношениям поэта с его музой Лилей Брик во время съемок немой картины «Закованная фильмой». Сюжет о Чуковском ограничится периодом, когда молодой писатель работал над детской поэмой «Крокодил».
Оба проекта пока находятся на стадии девелопмента. Рабочее название фильма о Маяковском — «Закованные фильмом», а о Чуковском — «Корней и Крокодил».
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