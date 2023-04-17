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Киностудия им. Горького снимет художественные фильмы о Корнее Чуковском и Владимире Маяковском

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:34

Киностудия им. Горького выпустит два полнометражных игровых фильма о Корнее Чуковском и Владимире Маяковском. Об этом сообщает ТАСС.

«О них написано много книг и снято множество документальных фильмов, мы же хотим создать художественное кино, чтобы раскрыть их личности для современного зрителя с новой стороны», — рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

Лента о Маяковском будет посвящена отношениям поэта с его музой Лилей Брик во время съемок немой картины «Закованная фильмой». Сюжет о Чуковском ограничится периодом, когда молодой писатель работал над детской поэмой «Крокодил».

Оба проекта пока находятся на стадии девелопмента. Рабочее название фильма о Маяковском — «Закованные фильмом», а о Чуковском — «Корней и Крокодил».

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