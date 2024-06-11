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Цифровой аватар Элвиса Пресли могут отправить в тур

Сегодня в 13:32
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Шведская компания Pophouse собирается отправить цифровой аватар Элвиса Пресли в тур. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Элвис Пресли, известный как „король рок-н-ролла“, — следующий исполнитель, который может быть возрожден в виде голограммы для живых концертов шведской развлекательной компании Pophouse», — пишет издание.

По данным источников, скорее всего, компания ведет переговоры с Sony Music и Authentic Brands Group не о покупке всех прав на творчество и образ исполнителя, а о партнерстве. Financial Times подчеркивает, что уверенности в том, что сделка в итоге будет достигнута, нет.

Ранее Pophouse отправила в тур голограммы участников шведской группы ABBA. «Нас заставили гримасничать перед камерами. Нам нарисовали точки на лицах, измерили наши головы», — рассказывал участник коллектива Бьерн Ульвеус о процессе создания голограмм.

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