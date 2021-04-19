Группа ABBA организует турне. Но на сцену в нем выйдут не сами артисты, а их голограммы

Шведская группа ABBA организует гастрольное турне в 2022 году. В нем примут участие не настоящие артисты, а их голограммы. Об этом участник коллектива Бьерн Ульвеус рассказал в интервью для The Times.

На концертах можно будет услышать не только хиты легендарной группы, но и новые песни ABBA — их будет пять. Когда именно состоятся шоу, пока не сообщается. Известно, что музыканты планируют выступления уже несколько лет.

По словам Ульвеуса, воссоединение коллектива в студии прошло весело, однако никто из артистов не хотел отправляться в тур. Поэтому участники ABBA придумали оригинальный способ, как порадовать поклонников.

«Нас заставили гримасничать перед камерами. Нам нарисовали точки на лицах, измерили наши головы», — рассказал Ульвеус о процессе создания голограмм.

Недавно в московской школе управления «Сколково» начали преподавать голограммы профессоров. Это позволяет преподавателям взаимодействовать со студентами, находясь в любой точке мира.