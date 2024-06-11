Директор ФСБ: установлена причастность Украины к теракту в «Крокусе»

По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт подготовили радикальные исламисты, однако тот был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. Украинская сторона отрицает причастность к атаке.