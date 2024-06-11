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Директор ФСБ: установлена причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Сегодня в 12:49
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что следствию удалось установить причастность военной разведки Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Национального антитеррористического комитета, председателем которого является глава ведомства.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям», — зачитал Бортников.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном „Крокус Сити Холле“», — добавил директор ФСБ. Дальнейших сведений он не привел.

В сообщении информационного центра НАК говорится, что в приграничные с Украиной регионы пытаются проникнуть «неонацистские вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы. Они осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов». На видео этих слов нет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт подготовили радикальные исламисты, однако тот был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. Украинская сторона отрицает причастность к атаке.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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