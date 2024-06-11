Полиция проверяет Элджея на пропаганду наркотиков

В случае выявления правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП рэперу будет грозить штраф до 30 тыс. рублей. В 2021 году полиция уже проверяла Элджея на пропаганду употребления наркотиков, и тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тыс. рублей.