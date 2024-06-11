Полиция проверяет Элджея на пропаганду наркотиков

Новосибирская полиция проверяет Элджея на пропаганду употребления наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
С такой просьбой в полицию обратился представитель «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» Иван Квасницкий.
Общественников возмутил запланированный на 15–16 июня фестиваль «Черника Music Fest». По их мнению, выступление Элджея, который «пропагандирует употребление запрещенных» веществ, увидят и услышат дети.
В случае выявления правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП рэперу будет грозить штраф до 30 тыс. рублей. В 2021 году полиция уже проверяла Элджея на пропаганду употребления наркотиков, и тогда Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тыс. рублей.