Московский суд оштрафовал Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипе

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей, за пропаганду наркотиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Узенюка признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). На данный момент решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В комментарии агентству директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказывала, что организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве в июне. В письме было указано на «откровенную пропаганду наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея».

В начале июня также на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах оштрафовали Моргенштерна. Адвокат рэпера уточнял, что претензии были связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family».

По информации ТАСС, лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.