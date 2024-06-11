«Это плохая идея»: Эдди Мерфи угоняет вертолет в отрывке «Полицейского из Беверли-Хиллз-4»

Персонаж Гордона-Левитта в прошлом был высококлассным пилотом, так что главный герой Аксель Фоули решает использовать его умения и сбежать от преследователей на удобно припаркованном транспорте. Однако уже в полете узнает ужасающую причину, почему напарник потерял лицензию и больше не садился за штурвал многие годы.