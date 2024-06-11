«Это плохая идея»: Эдди Мерфи угоняет вертолет в отрывке «Полицейского из Беверли-Хиллз-4»

Netflix опубликовал отрывок из «Полицейского из Беверли-Хиллз-4». Комедийный боевик появится на стриминге 3 июля.
Небольшой эпизод открывает одну из ключевых экшн-сцен фильма. Герои Эдди Мерфи и Джозефа Гордона-Левитта бегут от погони и оказываются вынуждены угнать вертолет, на котором, судя по трейлеру, пролетят над улицами Лос-Анджелеса на опасной высоте.
Персонаж Гордона-Левитта в прошлом был высококлассным пилотом, так что главный герой Аксель Фоули решает использовать его умения и сбежать от преследователей на удобно припаркованном транспорте. Однако уже в полете узнает ужасающую причину, почему напарник потерял лицензию и больше не садился за штурвал многие годы.
Продолжение классической трилогии боевиков с Эдди Мерфи расскажет о новом приключении лейтенанта полиции Города ангелов. Когда жизнь его дочери оказывается под угрозой, Фоули и напарник оказываются втянуты в масштабный преступный план и возвращают на экран старых друзей Билли Роузвуда и Джона Таггарта.
Из оригинального актерского состава в сиквеле появились Джадж Рейнхолд и Джон Эштон. В фильме также снялись Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон.
Режиссером стал Марк Моллой, а сценаристами — Уилл Билл, Том Гормикан и Кевин Эттен. Эттен и Гормикан написали нашумевшую комедию «Невыносимая тяжесть огромного таланта».