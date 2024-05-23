«Он угнал вертолет»: вышел трейлер «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Netflix опубликовал трейлер «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — четвертой части серии. Премьера ленты состоится 3 июля.
Сюжет рассказывает о дочери полицейского Акселя Фоули. Ей грозит опасность, и отец готов помочь ей, чего бы это ни стоило. Для этого Фоули объединяется с новым напарником, а также Билли Роузвудом и Джоном Таггартом.
К главной роли вернулся Эдди Мерфи. Из оригинального актерского состава в сиквеле появились Джадж Рейнхолд и Джон Эштон. В фильме также снялись Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон.
Режиссером стал Марк Моллой, а сценаристами — Уилл Билл, Том Гормикан и Кевин Эттен. Эттен и Гормикан написали нашумевшую комедию «Невыносимая тяжесть огромного таланта».
Сиквел выйдет на экраны через 20 лет после релиза последней части.