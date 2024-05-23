«Он угнал вертолет»: вышел трейлер «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Сюжет рассказывает о дочери полицейского Акселя Фоули. Ей грозит опасность, и отец готов помочь ей, чего бы это ни стоило. Для этого Фоули объединяется с новым напарником, а также Билли Роузвудом и Джоном Таггартом.