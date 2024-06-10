Иэн МакКеллен хотел бы вернуться к роли Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец»

Английский актер Иэн МакКеллен признался в интервью изданию The Sunday Times, что хотел бы вернуться к роли Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец».
Артист отметил, что заинтересовался бы предложением вновь сыграть легендарного волшебника. «Если я еще буду жив», — добавил МакКеллен. Ранее о своей готовности вернуться к роли из «Властелина колец» также заявлял Вигго Мортенсен.
МакКеллен подчеркнул, что пока никто не делал ему никаких предложений относительно ленты «Властелин колец: Охота на Голлума». Над ней начала работу студия Warner Bros., релиз картины запланирован на 2026 год.
Тем не менее, актер заметил, что «уже несколько месяцев» не бреется, якобы рассчитывая отрастить бороду Гэндальфа на случай приглашения в фильм.
Пока о будущем спин-оффе трилогии Питера Джексона мало что известно. В Warner Bros. сообщили, что проект «находится на ранней стадии разработки сценария». Предполагается, что в фильме примет участие Энди Серкис. Он же может стать режиссером ленты.
Оригинальная трилогия «Властелин колец» выходила на экраны с 2001 по 2003 год. Ее продолжила трилогия «Хоббит» в 2012–2014 годах. В 2022 году у серии появился приквел — сериал «Властелин колец: Кольца власти», он выходит на стриминговом сервисе Prime Video и считается самым дорогостоящим проектом Amazon.