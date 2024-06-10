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Apple TV+ показал отрывки из грядущих премьер — «Разделения» и «Укрытия»

Вчера в 22:34
Фото: Apple TV/X

Apple TV+ выпустил нарезку с отрывками из грядущих премьер на стриминге. Ролик показали во время презентации WWDC.

В короткое видео вошли кадры из продолжений сериалов «Разделение» с Адамом Скоттом и «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон, а также из возвращающихся на экраны шоу «Дорога в тысячу ли», «Медленные лошади» и «Терапия».

Новые сериалы, отрывки из которых тоже попали в трейлер, «Темная материя», «Презумпция невиновности», «Леди в озере» и «Плохая обезьяна» выйдут в этом году. Заодно Apple TV+ напомнил о новых фильмах со звездными кастами — «Подстрекатели» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком, «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни и «Полет на Луну» со Скарлетт Йоханссон, Ченнингом Татумом, Крисом Эвансом и Вуди Харрельсоном.

Полноценный трейлер «Одиноких волков» с Питтом и Клуни вышел в конце мая. По сюжету два криминальных авторитета обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания, поэтому они вынуждены работать вместе.

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