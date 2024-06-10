Новые сериалы, отрывки из которых тоже попали в трейлер, «Темная материя», «Презумпция невиновности», «Леди в озере» и «Плохая обезьяна» выйдут в этом году. Заодно Apple TV+ напомнил о новых фильмах со звездными кастами — «Подстрекатели» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком, «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни и «Полет на Луну» со Скарлетт Йоханссон, Ченнингом Татумом, Крисом Эвансом и Вуди Харрельсоном.

