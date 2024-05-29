Джордж Клуни и Брэд Питт воссоединились в первом трейлере «Волков»

Sony Pictures опубликовала первый трейлер триллера «Волки». Его премьера в кинотеатрах состоится 20 сентября, а затем лента будет транслироваться на Apple TV+.
По сюжету два криминальных авторитета обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Теперь, чтобы получить награду, они вынуждены работать вместе.
Постановщиком фильма стал режиссер франшизы «Человек-паук» с Томом Холландом — Джон Уоттс. Главные роли исполнили Джордж Клуни и Брэд Питт.
Ранее актеры снимались в трилогии «Друзей Оушена» Стивена Содерберга и в комедии «После прочтения сжечь» братьев Коэн. В новом фильме они также выступят и продюсерами.