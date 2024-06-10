Дом из фильма «Один дома» купили за 467 млн рублей

«Цена этого дома высока с учетом его размера и состояния. Фактор известности, участия в таком популярном и легендарном фильме также повышает общую стоимость. Это один из тех домов, мимо которых люди захотят проехать, чтобы проверить, насколько хорошо они знают фильм и местность, где его снимали», — рассказала агент по недвижимости Кара Амир.