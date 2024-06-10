Дом из фильма «Один дома» купили за 467 млн рублей

Дом в пригороде Чикаго, который стал местом действия фильма «Один дома», купили за 5,25 млн долларов (467,2 млн рублей). Об этом сообщил портал Realtor.com.
Особняк приобрели почти сразу после того, как его выставили на продажу. Новые хозяева появились у знаменитого дома меньше чем за неделю. Кто ими стали, не раскрывается.
Специалисты по недвижимости отметили, что ожидали высокий спрос на здание. Оно находится в привлекательном районе, где расположены хорошие школы, красивые пляжи, парки, а также магазины и рестораны.
«Цена этого дома высока с учетом его размера и состояния. Фактор известности, участия в таком популярном и легендарном фильме также повышает общую стоимость. Это один из тех домов, мимо которых люди захотят проехать, чтобы проверить, насколько хорошо они знают фильм и местность, где его снимали», — рассказала агент по недвижимости Кара Амир.
Интерьер дома, впрочем, сильно отличается от того, каким он был во время съемок «Одного дома». В 2018 году особняк реконструировали и расширили. В поместье появилась гурме-кухня, вторая гостиная, кинотеатр и домашняя баскетбольная площадка.
«Афиша Daily» подробно рассказывала о «доме МакАллистеров», а также публиковала фотографии его роскошных интерьеров.