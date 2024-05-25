Дом Кевина Маккалистера из «Один дома» выставили на продажу

Архитектурный блогер Эрик Коновер в тиктоке устроил для подписчиков экскурсию по дому и сравнил его с оригинальным фильмом. Он обратил внимание на то, что за почти 35 лет со дня релиза «Одного дома» обстановка сильно изменилась: вокруг лестницы, по которой катался Кевин, больше нет обоев, из подвала пропал страшный отопительный котел, кухня не кажется маленькой и переполненной, а мансарда больше никого не напугает.