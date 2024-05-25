Дом Кевина Маккалистера из «Один дома» выставили на продажу

В США выставили на продажу дом, в котором жила семья Кевина Маккалистера из «Один дома». Двухэтажный особняк в пригороде Чикаго оценили в 5,25 млн долларов. Листинг появился на сайте продаже недвижимости Zillow.
Здание площадью 848 квадратных метров расположено центре городка Виннетка. В нем оборудованы 5 спален и 6 ванных комнат. Хозяева оставили без изменений планировку гостиной и столовой, а также сделали пристройку, в которой разместили еще одну комнату для посиделок. Еще одно такое помещение находится в шаге от кухни.
На втором этаже находятся роскошная главная спальня с газовым камином, гардеробной и мраморной спа-ванной, а также три дополнительных спальни. Еще одна обустроена на мансарде, рядом с ней находится ванная с гидромассажем.
Кроме этого, владельцы дома сильно переделали подвал особняка. Здесь оборудован настоящий тренажерный зал с комнатой для отдыха и игры в покер, а также баром.
Еще здесь есть современный кинотеатр, напоминающий о когда‑то снятой в этих стенах культовой комедии. По соседству с ним расположена большая спортивная площадка шириной с зону трехочкового броска и тремя кольцами.
Архитектурный блогер Эрик Коновер в тиктоке устроил для подписчиков экскурсию по дому и сравнил его с оригинальным фильмом. Он обратил внимание на то, что за почти 35 лет со дня релиза «Одного дома» обстановка сильно изменилась: вокруг лестницы, по которой катался Кевин, больше нет обоев, из подвала пропал страшный отопительный котел, кухня не кажется маленькой и переполненной, а мансарда больше никого не напугает.
Сам дом построен в 1921 году, и за это время сменил четырех владельцев. Последний раз он был выставлен на продажу в 2012 году и тогда был куплен за 2,1 млн долларов.
На экран попали лишь некоторые помещения здания, отмечает CBS. Главным образом, кинематографисты задействовали главную лестницу и несколько внутренних комнат. Для создания новогодней атмосферы стены обклеили обоями, которые позже были сняты. Кроме этого, киношники построили, а затем снесли домик на дереве. Все время съемок владевшая в то время домом пара Абендшиен скрывалась в главной спальне.
Основные сцены «Один дома» были сняты на звуковой сцене, установленной в спортивном зале средней школы Нью-Триер-Уэст в Нортфилде