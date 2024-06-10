HBO запустил сайт, где можно посмотреть на себя в образе персонажей «Дома Дракона» с помощью ИИ

На сайте пользователи могут сделать селфи и выбрать свою сторону — зеленую или черную. После этого система создаст плакат с изображением персонажа Вестероса и знаменем выбранной стороны в нескольких вариантах. Поклонники могут добавить одного или двух драконов и создать дополнительные постеры с помощью кнопки alter yourself. Изображения можно сохранить себе и поделиться ими в соцсетях.