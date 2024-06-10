HBO запустил сайт, где можно посмотреть на себя в образе персонажей «Дома Дракона» с помощью ИИ

В преддверии премьеры второго сезона «Дома Дракона», которая состоится 16 июня, HBO запустил сайт, на котором поклонники шоу могут примерить на себя образы из сериала с помощью искусственного интеллекта.
Генератор цифровых постеров HBO с надписью «Raise your banners» («Поднимите ваши знамена») будет доступен с 10 июня до выхода последней серии второго сезона — 4 августа.
На сайте пользователи могут сделать селфи и выбрать свою сторону — зеленую или черную. После этого система создаст плакат с изображением персонажа Вестероса и знаменем выбранной стороны в нескольких вариантах. Поклонники могут добавить одного или двух драконов и создать дополнительные постеры с помощью кнопки alter yourself. Изображения можно сохранить себе и поделиться ими в соцсетях.
Кроме того, фанаты смогут менять стороны по мере развития сюжета второго сезона «Дома Дракона». На сайте еженедельно будет появляться таблица лидеров, показывающая, какой из советов правит в данный момент.
Премьера продолжения шоу состоится 16 июня на стриминге Max. В новом сезоне к своим ролям вернутся Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс. К ним присоединятся Гейл Рэнкин («Блеск»), Абубакар Салим («Воспитанные волками»), Фредди Фокс («Медленные лошади») и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки»). Трейлер можно посмотреть здесь.
Сериал стартовал в августе 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.
«Дом Дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.