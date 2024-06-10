Александр Сокуров откроет мастерскую в Ереванском институте театра и кино

Режиссер Александр Сокуров откроет мастерскую в Ереванском государственном институте театра и кино. Об этом говорится в соцсетях учебного заведения.
«Я буду заниматься своей профессией. Я буду учить молодых людей режиссерской профессии, поскольку я сам кинорежиссер. Мне предложил ректор университета мастерскую, и мы приняли решение, что это возможно», — рассказал Сокуров.
Режиссер будет вести курс в магистратуре института с сентября этого года. На вопрос «Газеты.ру», связано ли решение уехать в Армению с запретом Минкульта показывать его фильм «Сказка», Сокуров ответил: «То, что у меня есть проблемы, я не могу не скрыть этого. Конечно, мне надо работать. Я буду работать в данном случае в Ереване».
По сюжету «Сказки» в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.