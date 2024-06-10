Александр Сокуров откроет мастерскую в Ереванском институте театра и кино

Режиссер будет вести курс в магистратуре института с сентября этого года. На вопрос «Газеты.ру», связано ли решение уехать в Армению с запретом Минкульта показывать его фильм «Сказка», Сокуров ответил: «То, что у меня есть проблемы, я не могу не скрыть этого. Конечно, мне надо работать. Я буду работать в данном случае в Ереване».