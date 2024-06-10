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Александр Сокуров откроет мастерскую в Ереванском институте театра и кино

Сегодня в 17:33
Фото: «Медиамакс»

Режиссер Александр Сокуров откроет мастерскую в Ереванском государственном институте театра и кино. Об этом говорится в соцсетях учебного заведения.

«Я буду заниматься своей профессией. Я буду учить молодых людей режиссерской профессии, поскольку я сам кинорежиссер. Мне предложил ректор университета мастерскую, и мы приняли решение, что это возможно», — рассказал Сокуров.

Режиссер будет вести курс в магистратуре института с сентября этого года. На вопрос «Газеты.ру», связано ли решение уехать в Армению с запретом Минкульта показывать его фильм «Сказка», Сокуров ответил: «То, что у меня есть проблемы, я не могу не скрыть этого. Конечно, мне надо работать. Я буду работать в данном случае в Ереване».

В октябре Минкульт запретил показ «Сказки» на международном фестивале «Каро.Арт». Позже ленте не выдали прокатного удостоверения.

По сюжету «Сказки» в загробном мире встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер, Муссолини и Наполеон, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком, итальянском и французском. Создатели фильма воспроизвели их образы на основе кинохроники с использованием технических средств анимации.

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