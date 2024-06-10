Okko выпустил аудиотриллер «Радио „Неделька“» по вселенной сериала «Выжившие»

По сюжету раненный главный герой находит убежище и решает провести свои последние дни с максимальной пользой. На свободной радиочастоте он объявляет открытие импровизированной радиостанции, которая, по его подсчетам, будет вещать около недели, пока ее основатель и единственный сотрудник будет оставаться в живых.