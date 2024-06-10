Okko выпустил аудиотриллер «Радио „Неделька“» по вселенной сериала «Выжившие»

Okko представил аудиосериал «Радио „Неделька“», расширяющий вселенную сериала «Выжившие». Послушать проект можно в самом онлайн-кинотеатре и на HiFi-стриминге «Звук» с 10 июня.
По сюжету раненный главный герой находит убежище и решает провести свои последние дни с максимальной пользой. На свободной радиочастоте он объявляет открытие импровизированной радиостанции, которая, по его подсчетам, будет вещать около недели, пока ее основатель и единственный сотрудник будет оставаться в живых.
В прямом эфире «Радио „Неделька“» персонажи делятся своими историями выживания, поддерживают боевой дух слушателей, помогают им не заснуть и не умереть от вируса во сне. Автору самой яркой истории смертельно раненный ди-джей обещает предоставить координаты убежища с припасами.
За постановку аудиотриллера отвечал режиссер Иннокентий Худимов, сценарий написал Теймур Амин. Роли озвучили Георгий Токаев, Алексей Алексеев, Анна Артамонова, Дмитрий Воздвиженский, Михаил Грубов, Владимир Данай, Сергей Двойников, Ася Домская, Диана Енакаева и не только.
Okko намерен и дальше выпускать аудиопродолжения своих фильмов и сериалов в «Звуке».
Вселенная «Выживших» разворачивается в постапокалиптической реальности, где люди изо дня в день борются за выживание, стараясь не провалиться в смертельную кому. Сериал основан на романе «Выжившие хотят спать» Игоря Колосова: вирус выкашивает человечество, некоторым удается выжить, лишившись нормальной возможности поспать.