В онлайн-кинотеатре Okko вышел новый сериальный хит — «Выжившие», где мы снова видим мир после своего рода конца света. За первые четыре эпизода у вас, возможно, накопилась масса вопросов. Отвечаем на некоторые из них.
Кто это все придумал?
Сериал «Выжившие» основан на романе «Выжившие хотят спать» Игоря Колосова. В книге предложен довольно интересный апокалиптический концепт — погибнут от некоего вируса не все, но те, кто выживет, не смогут спать больше двух часов. Адаптировали текст романа сценаристы Роман Волобуев, который написал первую, третью и четвертую серии, и Елена Ванина, за которой все остальные эпизоды. Эта пара вам может быть знакома не только тем, что первый был известным кинокритиком, а вторая писала сценарий к проекту «Лондонград» вместе с Михаилом и Лили Идовыми. Вы наверняка смотрели совместную работу Волобуева — Ваниной «Последний министр».
При чем тут Борис Хлебников?
Борис Хлебников выступил креативным продюсером «Выживших». И его дыхание отчетливо чувствуется в вайбах, излучаемых новым оригинальным проектом мультимедийного сервиса Okko.
А какие «Выжившие» правильные?
«Выжившие» интересны еще и своей формой. Помимо основных восьми эпизодов создатели предлагают посмотреть целый ряд спин-оффов, которые дополняют магистральный сюжет дополнительными линиями. Например, «3200 км», «Благие намерения», «Блогггер» и «Огни». Их снимают другие режиссеры, а роли исполняют актеры, не замеченные в основном составе: в «3200 км», например, появился Егор Корешков, а в «Огнях» — Филипп Авдеев. Таких веб-сериалов всего восемь.
Почему в начале каждого эпизода сериал называют фильмом?
У такого режиссерского решения могут быть три причины. Первая в том, что на постсоветском пространстве до сих пор сильна традиция называть сериалы многосерийными фильмами. Так в прошлом именовали и легендарные «Семнадцать мгновений весны», и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Вторая может быть в том, что к сериалам до сих пор, даже в век Netflix, остается несколько пренебрежительное отношение: мол, не кино, а что‑то более простое.
Неслучайно такие режиссеры, как Николас Виндинг Рефн или Паоло Соррентино, предпочитают относиться к своим сериальным работам (речь о проектах «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Молодой/Новый Папа» соответственно) именно как к многочасовому кино. Третью же оставим на откуп самому режиссеру Андрею Прошкину, который мог не руководствоваться ни первой, ни второй.
Что с главным героем?
Главный герой Саша Морозов в начале первого эпизода выходит из психиатрической лечебницы. Сам за столом в доме сестры признается, что у него расстройств навалом: то ли мания какая, то ли депрессия, то ли что‑то третье. В четвертом эпизоде его лечащий врач Лаврова, героиня Анны Слю, называет точный диагноз: шизофрения и суицидальные идеации (или мысли — по-простому).
А кто его играет?
Роль Саши Морозова досталась, пожалуй, одному из самых ярких молодых российских актеров — Алексею Филимонову. Он прославился своим ярким появлением в фильме драматурга Ивана Вырыпаева «Кислород», мощным образом инкассатора в «Большой поэзии» Александра Лунгина и колоритным Маусом в «Быке» Бориса Акопова. Также сегодня Филимонова можно увидеть в роли легендарного шансонье Александра Вертинского в одноименном сериале Авдотьи Смирновой.
А правда, что тут есть отсылки?
Помимо сюжетных параллелей с «28 дней спустя» Дэнни Бойла или «Заражением» Стивена Содерберга, или недавней «Эпидемией» Netflix в «Выживших» можно найти визуальные аллюзии на что‑то из современной классики. К примеру, этот кадр случайно или осознанно позаимствован у «Мглы» Фрэнка Дарабонта (по роману Стивена Кинга).
Черная икра, серьезно?
Во втором эпизоде четыре главных героя заходят в закрывшийся супермаркет. Помимо всего необходимого для выживания один из них выбивает стекло в холодильнике с рыбьей икрой. Далее это обыгрывается в сцене их последующего ужина, во время которого Морозов рассказывает о том, что раньше она была везде и дешевая, а после того как добывать ее стало делом практически подсудным, цены подскочили. «Икра — это социальный конструкт», — заявляет герой.
Сколько прошло времени между второй и третьей сериями?
Авторы нигде не называют город, в котором происходят основные события, а также умалчивают и о времени, когда очередная эпидемия поражает мир. Но можно попробовать посчитать. Учитывая третью сцену первого эпизода, в котором мы видим, как дети пишут школьный диктант, можно смело предположить, что отсчитываются события с сентября. В третьем же эпизоде вовсю бьют морозы. Соответственно, между событиями второй и третьей серий прошло минимум три месяца, а то и больше.
Сколько герои могут спать?
В третьем эпизоде сериал раскрывает основной движок (здесь все как в романе): чтобы не впасть в кому, героям нельзя спать больше двух часов. Правда, в четвертой серии выяснится, что уснувший на гораздо большее время Морозов смог это условие заболевания преодолеть.
Еда по талонам?
Помимо черной икры как приметы времени нашего создатели опираются и на травмы советские. В третьей серии мы видим многометровую очередь за продовольственными товарами, которые герои могут получить по специальным талонам. Ровно как в годы СССР. Грустно смотреть, конечно.
Что‑то у хозяина притона Мельника лицо знакомое?
Вы не ошиблись. Это Олег Ягодин. Театральный актер, который снимался в одном из предыдущих проектов Андрея Прошкина — фильме «Орлеан». Но по-настоящему Ягодин прославился как фронтмен группы «Курара». Вот, послушайте одну из их известных композиций.
Герой Сергея Бондарчука во что, во что одет?
Будете смеяться, но на Тайсоне (именно так зовут героя Бондарчука-мл.) синий свитер со звездами и красные треники — костюм, который собирается во флаг США. Умный подкол художника по костюмам или случайность — загадка.
Герои отправляются в мифический Институт. Разве не знакомая история?
Почти во всех историях про апокалипсис (и в особенности про зомби) создателями выбирается жанр роуд-муви. Выжившие с именами американских штатов из «Добро пожаловать в Зомбиленд» едут, собственно, до парка развлечений. Персонажи уже, наверное, вечного сериала «Ходячие мертвецы» вообще успели итоговую локацию сменить несколько раз.
Даже в фильме «2012» — тоже про конец света, но где нет никаких вирусов, — герой Джона Кьюсака и Ко ищут то самое место спасения. В «Выживших» таким становится Институт, куда необходимо доставить Морозова, который первым смог проспать больше двух часов и не впасть в кому.
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