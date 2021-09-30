В онлайн-кинотеатре Okko вышел новый сериальный хит — «Выжившие», где мы снова видим мир после своего рода конца света. За первые четыре эпизода у вас, возможно, накопилась масса вопросов. Отвечаем на некоторые из них.

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Кто это все придумал? Сериал «Выжившие» основан на романе «Выжившие хотят спать» Игоря Колосова. В книге предложен довольно интересный апокалиптический концепт — погибнут от некоего вируса не все, но те, кто выживет, не смогут спать больше двух часов. Адаптировали текст романа сценаристы Роман Волобуев, который написал первую, третью и четвертую серии, и Елена Ванина, за которой все остальные эпизоды. Эта пара вам может быть знакома не только тем, что первый был известным кинокритиком, а вторая писала сценарий к проекту «Лондонград» вместе с Михаилом и Лили Идовыми. Вы наверняка смотрели совместную работу Волобуева — Ваниной «Последний министр». При чем тут Борис Хлебников? Борис Хлебников выступил креативным продюсером «Выживших». И его дыхание отчетливо чувствуется в вайбах, излучаемых новым оригинальным проектом мультимедийного сервиса Okko.

В совершенном западном сюжете будто бы присутствует свойственный Хлебникову налет русской хтони, за который российские фестивальные режиссеры все еще пребывают в почете у европейского зрителя.

© Сергей Фадеичев/ТАСС

А какие «Выжившие» правильные? «Выжившие» интересны еще и своей формой. Помимо основных восьми эпизодов создатели предлагают посмотреть целый ряд спин-оффов, которые дополняют магистральный сюжет дополнительными линиями. Например, «3200 км», «Благие намерения», «Блогггер» и «Огни». Их снимают другие режиссеры, а роли исполняют актеры, не замеченные в основном составе: в «3200 км», например, появился Егор Корешков, а в «Огнях» — Филипп Авдеев . Таких веб-сериалов всего восемь. Почему в начале каждого эпизода сериал называют фильмом? У такого режиссерского решения могут быть три причины. Первая в том, что на постсоветском пространстве до сих пор сильна традиция называть сериалы многосерийными фильмами. Так в прошлом именовали и легендарные «Семнадцать мгновений весны», и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Вторая может быть в том, что к сериалам до сих пор, даже в век Netflix, остается несколько пренебрежительное отношение: мол, не кино, а что‑то более простое. Неслучайно такие режиссеры, как Николас Виндинг Рефн или Паоло Соррентино, предпочитают относиться к своим сериальным работам (речь о проектах «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Молодой/Новый Папа» соответственно) именно как к многочасовому кино. Третью же оставим на откуп самому режиссеру Андрею Прошкину, который мог не руководствоваться ни первой, ни второй. Что с главным героем?

© Okko

Главный герой Саша Морозов в начале первого эпизода выходит из психиатрической лечебницы. Сам за столом в доме сестры признается, что у него расстройств навалом: то ли мания какая, то ли депрессия, то ли что‑то третье. В четвертом эпизоде его лечащий врач Лаврова, героиня Анны Слю, называет точный диагноз: шизофрения и суицидальные идеации (или мысли — по-простому).

А кто его играет? Роль Саши Морозова досталась, пожалуй, одному из самых ярких молодых российских актеров — Алексею Филимонову. Он прославился своим ярким появлением в фильме драматурга Ивана Вырыпаева «Кислород», мощным образом инкассатора в «Большой поэзии» Александра Лунгина и колоритным Маусом в «Быке» Бориса Акопова. Также сегодня Филимонова можно увидеть в роли легендарного шансонье Александра Вертинского в одноименном сериале Авдотьи Смирновой. А правда, что тут есть отсылки?

© Okko

Помимо сюжетных параллелей с «28 дней спустя» Дэнни Бойла или «Заражением» Стивена Содерберга, или недавней «Эпидемией» Netflix в «Выживших» можно найти визуальные аллюзии на что‑то из современной классики. К примеру, этот кадр случайно или осознанно позаимствован у «Мглы» Фрэнка Дарабонта (по роману Стивена Кинга). Черная икра, серьезно? Во втором эпизоде четыре главных героя заходят в закрывшийся супермаркет. Помимо всего необходимого для выживания один из них выбивает стекло в холодильнике с рыбьей икрой. Далее это обыгрывается в сцене их последующего ужина, во время которого Морозов рассказывает о том, что раньше она была везде и дешевая, а после того как добывать ее стало делом практически подсудным, цены подскочили. «Икра — это социальный конструкт» , — заявляет герой.

© Okko

Сколько прошло времени между второй и третьей сериями? Авторы нигде не называют город, в котором происходят основные события, а также умалчивают и о времени, когда очередная эпидемия поражает мир. Но можно попробовать посчитать. Учитывая третью сцену первого эпизода, в котором мы видим, как дети пишут школьный диктант, можно смело предположить, что отсчитываются события с сентября. В третьем же эпизоде вовсю бьют морозы. Соответственно, между событиями второй и третьей серий прошло минимум три месяца, а то и больше.

Сколько герои могут спать? В третьем эпизоде сериал раскрывает основной движок (здесь все как в романе): чтобы не впасть в кому, героям нельзя спать больше двух часов. Правда, в четвертой серии выяснится, что уснувший на гораздо большее время Морозов смог это условие заболевания преодолеть. Еда по талонам?

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Помимо черной икры как приметы времени нашего создатели опираются и на травмы советские. В третьей серии мы видим многометровую очередь за продовольственными товарами, которые герои могут получить по специальным талонам. Ровно как в годы СССР. Грустно смотреть, конечно. Что‑то у хозяина притона Мельника лицо знакомое? Вы не ошиблись. Это Олег Ягодин. Театральный актер, который снимался в одном из предыдущих проектов Андрея Прошкина — фильме «Орлеан». Но по-настоящему Ягодин прославился как фронтмен группы «Курара». Вот, послушайте одну из их известных композиций. Герой Сергея Бондарчука во что, во что одет?

© Okko

Будете смеяться, но на Тайсоне (именно так зовут героя Бондарчука-мл.) синий свитер со звездами и красные треники — костюм, который собирается во флаг США. Умный подкол художника по костюмам или случайность — загадка . Герои отправляются в мифический Институт. Разве не знакомая история? Почти во всех историях про апокалипсис (и в особенности про зомби) создателями выбирается жанр роуд-муви. Выжившие с именами американских штатов из «Добро пожаловать в Зомбиленд» едут, собственно, до парка развлечений. Персонажи уже, наверное, вечного сериала «Ходячие мертвецы» вообще успели итоговую локацию сменить несколько раз. Даже в фильме «2012» — тоже про конец света, но где нет никаких вирусов, — герой Джона Кьюсака и Ко ищут то самое место спасения. В «Выживших» таким становится Институт, куда необходимо доставить Морозова, который первым смог проспать больше двух часов и не впасть в кому.