Режиссером пятой «Истории игрушек» станет Эндрю Стэнтон, автор «В поисках Немо» и «ВАЛЛ*И»

Мультфильмы серии «История игрушек», созданные при общем бюджете в 720 млн долларов, собрали по всему миру более 3,3 млрд, став 20-й самой кассовой кинофраншизой в мире и третьей самой кассовой анимационной франшизой. Каждый фильм основной серии устанавливал рекорды кассовых сборов, а третья и четвертая части вошли в список 50 самых кассовых картин всех времен.