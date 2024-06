Режиссером пятой «Истории игрушек» станет Эндрю Стэнтон, автор «В поисках Немо» и «ВАЛЛ*И»

В апреле 2024-го стало известно, что Стэнтон работает над научно-фантастической драмой «In the Blink of an Eye», которая, по информации источников, может стать одним из самых амбициозных проектов студии Searchlight Pictures. В фильме сыграют Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями», «Барби»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха», «Офис»), Давид Диггс («Гамильтон», «Русалочка», «Слепые пятна»), Хорхе Варгас, Таная Битти («Божья страна») и Скайуокер Хьюз.