Режиссером пятой «Истории игрушек» станет Эндрю Стэнтон, автор «В поисках Немо» и «ВАЛЛ*И»

Режиссер Эндрю Стэнтон займется постановкой пятой части франшизы «История игрушек». Об этом рассказал глава студии Pixar Пит Доктер на премьере мультфильма «Головоломка-2», передает интернет-портал MontyVerse в соцсети X.
Стэнтон известен как режиссер мультфильмов «В поисках Немо», «В поисках Дори» и «ВАЛЛ*И», а также фильма «Джон Картер». Кроме того, он работал над сценариями предыдущих частей «Истории игрушек».
Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что к своим ролям вернутся Том Хэнкс и Тим Аллен, а также основной актерский состав «Истории игрушек-4».
Мультфильмы серии «История игрушек», созданные при общем бюджете в 720 млн долларов, собрали по всему миру более 3,3 млрд, став 20-й самой кассовой кинофраншизой в мире и третьей самой кассовой анимационной франшизой. Каждый фильм основной серии устанавливал рекорды кассовых сборов, а третья и четвертая части вошли в список 50 самых кассовых картин всех времен.
В апреле 2024-го стало известно, что Стэнтон работает над научно-фантастической драмой «In the Blink of an Eye», которая, по информации источников, может стать одним из самых амбициозных проектов студии Searchlight Pictures. В фильме сыграют Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями», «Барби»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха», «Офис»), Давид Диггс («Гамильтон», «Русалочка», «Слепые пятна»), Хорхе Варгас, Таная Битти («Божья страна») и Скайуокер Хьюз.