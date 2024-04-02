Searchlight выпустит сайфай «In the Blink of an Eye» от создателя «В поисках Немо» Эндрю Стэнтона

Режиссер оскароносных мультфильмов студии Pixar «В поисках Немо» и «ВАЛЛ*И» Эндрю Стэнтон работает над научно-фантастической драмой «In the Blink of an Eye», сообщает World of Reel.
По информации источников издания, премьера картины состоится осенью 2024 года. Ее сценаристом выступил Колби Дэй, работавший над «Космонавтом» Юхана Ренка с Адамом Сэндлером.
World of Reel отмечает, что предстоящая лента может стать одним из самых амбициозных проектов студии Searchlight Pictures. Сюжет картины будет состоять из трех отдельных историй и охватывать всю историю мира, рассказывая о природе жизни, любви и надежды.
В актерский состав фильма вошли Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями», «Барби»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха», «Офис»), Давид Диггс («Гамильтон», «Русалочка», «Слепые пятна»), Хорхе Варгас, Таная Битти («Божья страна») и Скайуокер Хьюз.
Проект впервые анонсировали в 2022 году. Тогда СМИ писали, что картина будет вдохновлена «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика, «Интерстелларом» Кристофера Нолана и «Магнолией» Пола Томаса Андерсона.
Единственный на сегодняшний день игровой фильм Стэнтона «Джон Картер» вышел в 2012 году и стал одним из самых провальных в истории по кассовым сборам.