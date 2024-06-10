В Таиланде отказались от идеи вводить курортный сбор

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин решил отказаться от идеи ввода туристического сбора в размере 300 бат (около 8 долларов), предложенной предыдущей администрацией. Об этом сообщает The Nation.
По словам Тависина, взимание сбора может принести краткосрочный доход. Однако в долгосрочной перспективе лучше позволить большему количеству туристов приезжать без этого сбора.
Тогда они, вероятно, будут тратить деньги на покупки и другие развлечения, что поможет стимулировать экономику и, возможно, принесет правительству больше дохода, чем сам сбор.
Отвечая на вопрос о том, что Таиланд опустился на 47-е место из 119 стран в рейтинге развития туризма и путешествий Всемирного экономического форума (ВЭФ), Тависин сказал, что хочет быть конструктивным и «не играть в обвинения».
«Согласно различным опросам, многие города и острова Таиланда признаны туристическими направлениями мирового класса. Мы должны сосредоточиться на поощрении рациональных идей, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не прислушиваться к определенным разочаровывающим мнениям», — сказал он.
О планах ввести сбор с иностранных туристов стало известно еще в середине января прошлого года. Предполагалось, что собранные средства пойдут на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и развитие туристических направлений.