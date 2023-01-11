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Таиланд начнет взимать сбор с иностранных туристов при въезде в страну

Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

С июня 2023 года Таиланд планирует начать взимать с иностранных туристов сбор в размере 300 батов (около 620 рублей) при въезде в страну. Об этом заявил министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан, пишет Bangkok Post.

По его словам, собранные средства пойдут на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и развитие туристических направлений. Сбор не коснется иностранцев, у которых есть разрешение на работу.

Расходы на туризм в 2023 году предположительно составят не менее 2,38 трлн батов (около 5 трлн рублей).

В этом году поток туристов составит около 25 млн человек, предполагают власти Таиланда. В 2022-м страну посетили 11,8 млн иностранцев.

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