Baza: фронтмен группы «Пасека» напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» в Москве

Как пишет телеграм-канал, нападение произошло в ночь на 9 июня, когда Щельцин с другом шли в магазин и увидели парня и девушку, которые громко кричали в состоянии опьянения. Арсений и Иван решили, что пара ищет или закладывает наркотики, и сделали замечание, после этого началась ссора.