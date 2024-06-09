Baza: фронтмен группы «Пасека» напал с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» в Москве

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» и экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина, сообщает Baza. Пострадавший находится в больнице с тремя ножевыми ранениями, его друг Иван погиб.
Как пишет телеграм-канал, нападение произошло в ночь на 9 июня, когда Щельцин с другом шли в магазин и увидели парня и девушку, которые громко кричали в состоянии опьянения. Арсений и Иван решили, что пара ищет или закладывает наркотики, и сделали замечание, после этого началась ссора.
Нападавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин. Он, утверждает Baza, нанес Ивану девять ударов ножом и накинулся на Щельцина после слов спутницы «Давай убей еще и этого».
Медвёдкина допросили следователи. 10 июня ему изберут меру пресечения, передает Baza.
Щельцин известен своим выступлением в качестве эксперта РИА «Новости» и советами использовать для передачи информации USB-провода, SD-карты и файлообменники, которые посмешили пользователей соцсетей. Он также был известен как православный депутат молодежного парламента Нижегородской области.