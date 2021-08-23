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«Просматривайте материалы дальше первой ссылки»: в сети смеются над советами эксперта РИА «Новости»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:36

22 августа блогер Рустем Адагамов обратил внимание на материал РИА «Новости» о том, как быстро передать файлы со смартфона на компьютер.

В ней православный депутат молодежного парламента Нижегородской области и гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал читателям использовать USB-провода, SD-карты и файлообменники.

За 2021 год на РИА «Новости» вышло 16 статей с советами Шельцина, которого агентство безустанно называет экспертом. В них содержатся не менее очевидные рекомендации и высказывания православного депутата:


  • оцифровать фотографии, восстановить цвет и осовременить их можно в специально созданных приложениях;
  • чтобы отключить навязчивую рекламу по телефону, нужно сказать: «Отпишите меня от вашей рассылки»;
  • при поисковых запросах следует просматривать материалы дальше первой ссылки;
  • чтобы сэкономить на мобильной связи, стоит изучать предложения других операторов и чаще переподключать тариф;
  • для экономии заряда телефонной батареи и отдыха от социальных сетей стоит отключать мобильник;
  • Instagram блокирует пользователей за враждебные высказывания, используя поиск по сообщениям и жалобы.

Очевидные и устаревшие советы Щельцина стали поводом для шуток в твиттере.

Российский журналист Султан Сулейманов предположил, что таким образом гендир «Цифровых платформ» пытается увеличить количество упоминаний в СМИ.

Некоторые пользователи отметили, что у РИА «Новости» аудитория, которой нужны такие знания.

Однако, судя по комментариям на сайте СМИ, это совсем не так.

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