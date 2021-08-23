«Просматривайте материалы дальше первой ссылки»: в сети смеются над советами эксперта РИА «Новости»

22 августа блогер Рустем Адагамов обратил внимание на материал РИА «Новости» о том, как быстро передать файлы со смартфона на компьютер.

В ней православный депутат молодежного парламента Нижегородской области и гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал читателям использовать USB-провода, SD-карты и файлообменники.