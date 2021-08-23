«Просматривайте материалы дальше первой ссылки»: в сети смеются над советами эксперта РИА «Новости»

22 августа блогер Рустем Адагамов обратил внимание на материал РИА «Новости» о том, как быстро передать файлы со смартфона на компьютер.
В ней православный депутат молодежного парламента Нижегородской области и гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал читателям использовать USB-провода, SD-карты и файлообменники.
За 2021 год на РИА «Новости» вышло 16 статей с советами Шельцина, которого агентство безустанно называет экспертом. В них содержатся не менее очевидные рекомендации и высказывания православного депутата:
- оцифровать фотографии, восстановить цвет и осовременить их можно в специально созданных приложениях;
- чтобы отключить навязчивую рекламу по телефону, нужно сказать: «Отпишите меня от вашей рассылки»;
- при поисковых запросах следует просматривать материалы дальше первой ссылки;
- чтобы сэкономить на мобильной связи, стоит изучать предложения других операторов и чаще переподключать тариф;
- для экономии заряда телефонной батареи и отдыха от социальных сетей стоит отключать мобильник;
- Instagram блокирует пользователей за враждебные высказывания, используя поиск по сообщениям и жалобы.
Очевидные и устаревшие советы Щельцина стали поводом для шуток в твиттере.
Российский журналист Султан Сулейманов предположил, что таким образом гендир «Цифровых платформ» пытается увеличить количество упоминаний в СМИ.
Некоторые пользователи отметили, что у РИА «Новости» аудитория, которой нужны такие знания.
Однако, судя по комментариям на сайте СМИ, это совсем не так.