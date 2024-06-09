Уилл Смит и Мартин Лоренс уверены, что мужчинам стоит чаще писать сидя

Уилл Смит и Мартин Лоренс согласились, что мужчинам стоит писать сидя. С таким вопросом актеры столкнулись на шоу издания LadBible.
Поначалу мнения звезд «Плохих парней» разошлись. Обсуждая вопрос, стоит ли мужчинам писать сидя, чтобы не устроить беспорядок в туалете, Смит согласился с этим утверждением, а Лоренс был против.
«Это сложный вопрос. По-моему, нужно [мужчинам чаще писать сидя], особенно после тренировок на ноги. У меня был такой опыт. Я проснулся в три часа ночи, мне было нужно в туалет, и там никого не было, так что я сел», — вспомнил Смит.
«В этом нет ничего плохого. Но я думаю, что иногда лучше… Лучше стоять и держать своего здоровяка в руках», — выразил мнение коллега.
«Ага, да. Все-таки это по-мужски», — признал Смит.
«Но если хочется очень сильно и ты торопишься, то лучше сесть», — добавил Лоренс.
«Особенно, если тебе больше 50 лет, и ты не хочешь потом вытирать пол и все такое», — предложил аргумент Смит, на что напарник отреагировал и передвинул стакан с водой в позицию «Согласен».
«После какого‑то возраста может пойти двойной поток, и ты не знаешь, в какие стороны полетят струи, ты просто стараешься направить в унитаз более мощную. Ну пока член не распрямится и струи не соединятся», — продолжил Смит.
«Плохие парни до конца», четвертый фильм во франшизе о полицейских Майами вышел в кино 22 мая, и появление актеров на шоу часть промокампании. Критики уже посмотрели новый боевик, сейчас у него оценка в 64% свежести на Rotten Tomatoes. Зрители настроены к нему более благосклонно и оценили его в 97%.