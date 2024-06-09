Уилл Смит и Мартин Лоренс уверены, что мужчинам стоит чаще писать сидя

«Это сложный вопрос. По-моему, нужно [мужчинам чаще писать сидя], особенно после тренировок на ноги. У меня был такой опыт. Я проснулся в три часа ночи, мне было нужно в туалет, и там никого не было, так что я сел», — вспомнил Смит.