«Вас подставили, детективы»: вышел первый трейлер «Плохих парней-4»

О сюжете пока известно мало. Пара детективов полиции Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт оказываются в центре скандала, когда их начальник капитан Ховард отправляется за решетку по обвинению в контрабанде наркотиков. Также в городе возникает некая новая угроза, с которой обычным полицейским справиться не удается.