«Вас подставили, детективы»: вышел первый трейлер «Плохих парней-4»

Sony Pictures показала первый трейлер «Плохих парней-4». Мировая премьера боевика с Уиллом Смитом и Мартином Лоренсом назначена на 7 июня.
Фильм получил подзаголовок «Ride or Die» (идиома, означающая крайнюю степень преданности друзьям) и выходит спустя почти 30 лет после релиза оригинала.
О сюжете пока известно мало. Пара детективов полиции Майами Майк Лоури и Маркус Бернетт оказываются в центре скандала, когда их начальник капитан Ховард отправляется за решетку по обвинению в контрабанде наркотиков. Также в городе возникает некая новая угроза, с которой обычным полицейским справиться не удается.
Трейлер демонстрирует завязку сюжета, трюки героя Уилла Смита на «порше», комедийную сцену ограбления и эпичную схватку в падающем вертолете.
Кроме возвращения дуэта Смита и Лоренса на экране появятся Риа Сихорн («Лучше звоните Солу»), Александер Людвиг («Викинги», «Переводчик»), Ванесса Хадженс («Запрещенный прием») и Эрик Дейн («Эйфория»). Режиссерами новой части стали Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах, ответственные за «Плохих парней навсегда».