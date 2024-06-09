Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

«Вкусно — и точка» отказалась от идеи появиться в Абхазии из‑за возможного конфликта с McDonald’s

Сегодня в 13:57
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Сеть «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии, чтобы не конфликтовать с McDonald’s. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор сети общепита Олег Пароев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald’s, и мы бы не хотели создавать конфликт», — сказал он.

Аналитики «Вкусно — и точка», оценив рынок, пришли к выводу, что выгоднее будет открыть ресторан ближе к территории Абхазии, поделился Пароев. С точки зрения управления, набора людей и остальных факторов это гораздо проще, пояснил он.

Во «Вкусно — и точка» не исключают выхода на рынки других стран. У компании есть планы, но говорить про конкретные страны там отказались.

Подробности по теме
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «Вкусно — и точка» «флагманом здорового питания»
Расскажите друзьям
Теги:
McDonald's
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами