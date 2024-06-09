Сеть «Вкусно — и точка» передумала выходить на рынок Абхазии, чтобы не конфликтовать с McDonald’s. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор сети общепита Олег Пароев на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald’s, и мы бы не хотели создавать конфликт», — сказал он.
Аналитики «Вкусно — и точка», оценив рынок, пришли к выводу, что выгоднее будет открыть ресторан ближе к территории Абхазии, поделился Пароев. С точки зрения управления, набора людей и остальных факторов это гораздо проще, пояснил он.
Во «Вкусно — и точка» не исключают выхода на рынки других стран. У компании есть планы, но говорить про конкретные страны там отказались.