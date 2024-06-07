По ее мнению, «Вкусно — и точка» сможет предоставить молодежной аудитории «максимально здоровое полноценное питание», но «в привычной упаковке». По словам Поповой, из почти 2 млн посетителей ресторанов сети в сутки молодежь составляет «половину, если не больше», а значит, компания сможет внести значимый вклад в их здоровье.