Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сеть «Вкусно — и точка», открывшуюся после ухода из России компании McDonald’s, «флагманом здорового питания», передает РБК.
Попова заявила, что была очень рада уходу американской компании с российского рынка. «Не было более радостного человека, когда прежняя компания уходила, чем я», — отметила Попова на сессии «Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии» на ПМЭФ-2024.
По ее мнению, «Вкусно — и точка» сможет предоставить молодежной аудитории «максимально здоровое полноценное питание», но «в привычной упаковке». По словам Поповой, из почти 2 млн посетителей ресторанов сети в сутки молодежь составляет «половину, если не больше», а значит, компания сможет внести значимый вклад в их здоровье.
Глава ведомства заявила, что оно уже проводит совместный проект с сетью ресторанов быстрого питания, который, по ее словам, означает момент рождения «нового флагмана здорового питания».
Сеть «Вкусно — и точка» открылась в июне 2022 года на базе McDonald’s после ухода данной компании из России с началом боевых действий на территории Украины. Тогда бизнес продали предпринимателю Александру Говору.