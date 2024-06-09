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Южная Корея запустит пропагандистское вещание на границе с КНДР после шаров с мусором

Сегодня в 11:41
Фото: Göran Höglund (Kartläsarn)/Flickr

Совет национальной безопасности Южной Кореи одобрил возобновление пропагандистского вещания на границе с КНДР, сообщает агентство Yonhup. Ранее таким образом транслировались критика нарушений прав человека, новости и кей-поп-песни, что вызывало гневную реакцию со стороны Пхеньяна.

За последние два дня Северная Корея запустила еще сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею, заявили в Сеуле. С 8 мая со стороны КНДР было запущено около 330 воздушных шаров с отходами, только 80 из них перелетели границу, добавили военные.

Впервые трансляцию новостей, противоречащих повестке КНДР, Южная Корея начала в 2004 году. Это будет первая пропагандистская передача вблизи границы с января 2016 года, когда южнокорейские военные возобновили трансляцию по громкоговорителям в ответ на ядерное испытание Северной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поддержал предложение о полной приостановке действия Всеобъемлющего военного соглашения. В 2018 году между двумя странами был заключен пакт о снижении напряженности.

С 28 мая КНДР проводит кампанию по запуску воздушных шаров, которую она называет «Око за око» — ответом на листовки южнокорейских активистов, разбросанных на границе. В конце прошлого месяца и начале июня Пхеньян запустил в соседнюю страну около 1000 воздушных шаров с мусором.

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