Южная Корея запустит пропагандистское вещание на границе с КНДР после шаров с мусором

Совет национальной безопасности Южной Кореи одобрил возобновление пропагандистского вещания на границе с КНДР, сообщает агентство Yonhup. Ранее таким образом транслировались критика нарушений прав человека, новости и кей-поп-песни, что вызывало гневную реакцию со стороны Пхеньяна.
За последние два дня Северная Корея запустила еще сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею, заявили в Сеуле. С 8 мая со стороны КНДР было запущено около 330 воздушных шаров с отходами, только 80 из них перелетели границу, добавили военные.
Впервые трансляцию новостей, противоречащих повестке КНДР, Южная Корея начала в 2004 году. Это будет первая пропагандистская передача вблизи границы с января 2016 года, когда южнокорейские военные возобновили трансляцию по громкоговорителям в ответ на ядерное испытание Северной Кореи.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поддержал предложение о полной приостановке действия Всеобъемлющего военного соглашения. В 2018 году между двумя странами был заключен пакт о снижении напряженности.
С 28 мая КНДР проводит кампанию по запуску воздушных шаров, которую она называет «Око за око» — ответом на листовки южнокорейских активистов, разбросанных на границе. В конце прошлого месяца и начале июня Пхеньян запустил в соседнюю страну около 1000 воздушных шаров с мусором.