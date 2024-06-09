Южная Корея запустит пропагандистское вещание на границе с КНДР после шаров с мусором

За последние два дня Северная Корея запустила еще сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею, заявили в Сеуле. С 8 мая со стороны КНДР было запущено около 330 воздушных шаров с отходами, только 80 из них перелетели границу, добавили военные.