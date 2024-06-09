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В Южной Корее предложили отправлять девочек в школы раньше мальчиков из‑за демографической проблемы

Сегодня в 08:55
Фото: Caspian blue/Flickr

Аналитический центр при правительстве Южной Кореи предложил отправлять девочек в начальную школу на год раньше, чем мальчиков, чтобы повысить уровень рождаемости в стране. Разница в возрасте между девочками и мальчиками сделает их более привлекательными друг для друга к моменту достижения брачного возраста, сообщает The Guardian.

В докладе аналитиков Института государственных финансов утверждается, что мужчин естественным образом привлекают более молодые женщины, потому что мужчины взрослеют медленнее. Они заявили, что уровень развития мужчин медленнее, чем у женщин.

Предложение раскритиковали другие специалисты и политики, а также пользователи соцсетей. Это предложение возымело эффект «хуже, чем призыв не заводить детей», написали в сети. Вместо отправки детей в школу в разном возрасте они предложили создать подходящие условия для воспитания.

В ответ на критику в институте заявили, что профинансированный государством доклад озвучивает мнения отдельных авторов и не обязательно отражает официальную точку зрения правительства на меры по повышению рождаемости.

Уровень рождаемости в Южной Корее, составляющий 0,72 ребенка на одну женщину, стал самым низким в мире. Этот показатель еще ниже в столице Сеуле: согласно прогнозам властей, количество населения в нем упадет с 9,4 млн человек в 2022 году до 7,9 млн к 2052 году. Тенденцию на депопуляцию объясняют высокой стоимостью воспитания и образования детей и отсутствием доступного жилья.

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