В Южной Корее предложили отправлять девочек в школы раньше мальчиков из‑за демографической проблемы

Аналитический центр при правительстве Южной Кореи предложил отправлять девочек в начальную школу на год раньше, чем мальчиков, чтобы повысить уровень рождаемости в стране. Разница в возрасте между девочками и мальчиками сделает их более привлекательными друг для друга к моменту достижения брачного возраста, сообщает The Guardian.
В докладе аналитиков Института государственных финансов утверждается, что мужчин естественным образом привлекают более молодые женщины, потому что мужчины взрослеют медленнее. Они заявили, что уровень развития мужчин медленнее, чем у женщин.
Предложение раскритиковали другие специалисты и политики, а также пользователи соцсетей. Это предложение возымело эффект «хуже, чем призыв не заводить детей», написали в сети. Вместо отправки детей в школу в разном возрасте они предложили создать подходящие условия для воспитания.
В ответ на критику в институте заявили, что профинансированный государством доклад озвучивает мнения отдельных авторов и не обязательно отражает официальную точку зрения правительства на меры по повышению рождаемости.
Уровень рождаемости в Южной Корее, составляющий 0,72 ребенка на одну женщину, стал самым низким в мире. Этот показатель еще ниже в столице Сеуле: согласно прогнозам властей, количество населения в нем упадет с 9,4 млн человек в 2022 году до 7,9 млн к 2052 году. Тенденцию на депопуляцию объясняют высокой стоимостью воспитания и образования детей и отсутствием доступного жилья.