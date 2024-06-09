В Южной Корее предложили отправлять девочек в школы раньше мальчиков из‑за демографической проблемы

Уровень рождаемости в Южной Корее, составляющий 0,72 ребенка на одну женщину, стал самым низким в мире. Этот показатель еще ниже в столице Сеуле: согласно прогнозам властей, количество населения в нем упадет с 9,4 млн человек в 2022 году до 7,9 млн к 2052 году. Тенденцию на депопуляцию объясняют высокой стоимостью воспитания и образования детей и отсутствием доступного жилья.