Компания в Японии начнет выпуск подгузников для взрослых вместо детских из‑за стареющего населения

Японский производитель подгузников Oji Holdings прекратит производство детских товаров в сентябре из‑за резкого падения спроса, сообщает The Guardian. Вместо этого компания увеличит оборот на подгузниках для пожилых людей.
На пике продажи детских подгузников составляли 700 млн штук в 2001 году, сейчас они упали до 400 млн. Продажи подгузников для взрослых в Японии уже более десяти лет превышают продажи детских. Согласно статистике, тенденция сохранится.
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня — 758,6 тыс. новорожденных в прошлом году против почти 1,6 млн умерших. По данным телекомпании NHK, в 2022 году дети в возрасте до 15 лет составляли менее 12% населения страны, а граждане в возрасте 65 лет и старше — почти 30%.
Эксперты прогнозируют, что к 2065 году население Японии сократится с 125 млн человек до примерно 88 млн — на 30% за 45 лет. Кампании национальных и местных властей, направленные на поощрение людей к созданию больших семей, не принесли большого эффекта.
Подгузники для пожилых людей от Oji Holdings используют в домах престарелых. «Спрос на детские подгузники снижается из‑за нескольких факторов, в том числе падения рождаемости», — сказал представитель компании.
Фирма продолжит продавать детские подгузники в Японии до тех пор, пока не закончатся запасы, и планирует расширить производство в Индонезии и Малайзии, где ожидается рост спроса.