Компания в Японии начнет выпуск подгузников для взрослых вместо детских из‑за стареющего населения

Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня — 758,6 тыс. новорожденных в прошлом году против почти 1,6 млн умерших. По данным телекомпании NHK, в 2022 году дети в возрасте до 15 лет составляли менее 12% населения страны, а граждане в возрасте 65 лет и старше — почти 30%.