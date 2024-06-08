Ариана Гранде выпустила клип на «The Boy Is Mine» с Пенном Бэджли

По сюжету мэр города по имени Макс (Пенн Бэджли) собирает всех кошек в округе и выпускает их на волю, чтобы они решили проблему с крысами. Тем временем горожанка, одержимая градоначальником, готовит приворотное зелье, чтобы влюбить его в себя.