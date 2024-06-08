Ариана Гранде выпустила клип на «The Boy Is Mine» с Пенном Бэджли

Ариана Гранде опубликовала клип на песню «The Boy Is Mine». В видео снялся актер сериала «Ты» Пенн Бэджли.
По сюжету мэр города по имени Макс (Пенн Бэджли) собирает всех кошек в округе и выпускает их на волю, чтобы они решили проблему с крысами. Тем временем горожанка, одержимая градоначальником, готовит приворотное зелье, чтобы влюбить его в себя.
Персонаж Гранде создает себе костюм Женщины-кошки и проникает в квартиру Макса. Она насильно заставляет чиновника выпить зелье, но выясняется, что это не нужно: он снимает маску горожанки и влюбляется в нее, а флакон разбивает о стену.
«The Boy Is Mine» записан на семпле одноименного хита 1998 года исполнителей Брэнди и Моники. У них обоих есть эпизодические роли репортеров, обсуждающих план Макса. Песня вошла в седьмой альбом Гранде «Eternal Sunshine».