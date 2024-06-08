Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Ариана Гранде выпустила клип на «The Boy Is Mine» с Пенном Бэджли

Сегодня в 14:54
Кадр: Ariana Grande/YouTube

Ариана Гранде опубликовала клип на песню «The Boy Is Mine». В видео снялся актер сериала «Ты» Пенн Бэджли.

По сюжету мэр города по имени Макс (Пенн Бэджли) собирает всех кошек в округе и выпускает их на волю, чтобы они решили проблему с крысами. Тем временем горожанка, одержимая градоначальником, готовит приворотное зелье, чтобы влюбить его в себя.

Персонаж Гранде создает себе костюм Женщины-кошки и проникает в квартиру Макса. Она насильно заставляет чиновника выпить зелье, но выясняется, что это не нужно: он снимает маску горожанки и влюбляется в нее, а флакон разбивает о стену.

«The Boy Is Mine» записан на семпле одноименного хита 1998 года исполнителей Брэнди и Моники. У них обоих есть эпизодические роли репортеров, обсуждающих план Макса. Песня вошла в седьмой альбом Гранде «Eternal Sunshine».

Подробности по теме
15 главных релизов марта. Ариана Гранде и Алла Пугачева, Тимберлейк и Kai Angel — и не только
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами