Хантер Шефер сыграет главную роль в «Бегущем по лезвию 2099»

Хантер Шефер получила главную роль в «Бегущем по лезвию 2099». Об этом рассказал своим подписчикам инсайдер Дэниел Рихтман.
Звезда «Эйфории» исполнит роль девушки Коры, которой придется стать напарницей репликантки Олуэн. Последнюю играет Мишель Йео, уточняет инсайдер. По его информации, Amazon рассматривает возможность релиза в 2025 году.
Журналисту также стали известны и подробности сюжета будущего сериала. По его словам, героиня Шефер живет в Лос-Анджелесе 2099 года и вынуждена скрываться от закона, из‑за чего она часто меняет свои идентичности. Устав от бегства, девушка хочет обеспечить спокойное будущее своему брату, ради чего идет на сделку с пожилой и близкой к смерти охотницей Олуэн. Вдвоем они оказываются в центре масштабного заговора, который ставит под угрозу весь мегаполис.
Других участников актерского коллектива сериала пока не называют. Известно, что шоураннеркой и исполнительной продюсеркой проекта выступает Силка Луиза, поставившая первый сезон адаптации Halo. Режиссером первых эпизодов станет Джонатан ван Тюллекен, снимавший серии «Сегуна».
При этом, по информации Рихтмана, создатель «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт не участвует в производстве нового сериала, он лишь указан как исполнительный продюсер.