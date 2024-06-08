Хантер Шефер сыграет главную роль в «Бегущем по лезвию 2099»

Журналисту также стали известны и подробности сюжета будущего сериала. По его словам, героиня Шефер живет в Лос-Анджелесе 2099 года и вынуждена скрываться от закона, из‑за чего она часто меняет свои идентичности. Устав от бегства, девушка хочет обеспечить спокойное будущее своему брату, ради чего идет на сделку с пожилой и близкой к смерти охотницей Олуэн. Вдвоем они оказываются в центре масштабного заговора, который ставит под угрозу весь мегаполис.