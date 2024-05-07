Мишель Йео снимется в сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Малазийская актриса Мишель Йео, известная по фильмам «Все везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», снимется в сериале «Бегущий по лезвию 2099». Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит артистка, держится в секрете. Также авторы шоу не раскрывают сюжет проекта. Однако известно, что сериал будет продолжением фильма «Бегущий по лезвию 2049», который вышел в 2017 году.
Картина, в свою очередь, была сиквелом ленты Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» 1982 года. Ее поставили по мотивам романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».
Продолжение франшизы уже начали снимать после задержки съемок почти на год из‑за голливудских забастовок 2023 года. Изначально сериал планировали снимать в Белфасте, но теперь работу над ним перенесли в Прагу.
Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Силка Луиза. В разработке сериала также участвуют Скотт, Эндрю Косове и Бродерик Джонсон из Alcon Entertainment, Бен Робертс, Дэвид В. Цукер и Клейтон Крюгер из Scott Free Productions и другие кинематографисты.
Джонатан ван Туллукен, работавший над сериалом «Сегун», стал режиссером двух пилотных эпизодов. Кто поставил остальные серии, не сообщается.