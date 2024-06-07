Разрабатывается новая версия сказки «Морозко»

Сказка рассказывает о девушке, которую злая мачеха отправила в лес на верную гибель. Там ее встретил Морозко, который испытал ее добротой и терпением, за что наградил богатыми дарами. Вскоре мачеха отправила свою родную дочь, но из‑за ее злого характера Морозко оставил ее ни с чем.