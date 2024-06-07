Разрабатывается новая версия сказки «Морозко»

Star Media разрабатывает новую версию сказки «Морозко». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Будет это ремейк или новая экранизация не уточняется. Кто исполнит главные роли также неизвестно.
Режиссером фильма станет Эдуард Бордуков («Пищеблок 2», «Киберпапа»). Сценарий напишут Марина Елатомцева («Стая», «Доктор Преображенский») и Эллада Карибова («Умка» 2022 года).
Премьера оригинального фильма Александра Роу по мотивам одноимённой русской народной сказки состоялась в 1964 году.
Сказка рассказывает о девушке, которую злая мачеха отправила в лес на верную гибель. Там ее встретил Морозко, который испытал ее добротой и терпением, за что наградил богатыми дарами. Вскоре мачеха отправила свою родную дочь, но из‑за ее злого характера Морозко оставил ее ни с чем.