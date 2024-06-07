В Чите учителей обязали мониторить соцсети школьников, чтобы «предотвратить травлю и суициды»

В Чите учителей обязали мониторить соцсети школьников с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщает портал «Чита.Ру».
«Все мы знаем, что в школах некоторых регионов были факты проявления деструктивного поведения подростков, травли, суицидальных случаев. Чтобы таких опасных явлений не было, комитетом образования издан приказ о мониторинге соцсетей учащихся», — заявил пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев.
По его словам, мониторинг проводится с целью «предотвратить травлю и суициды». Учителя должны проверять список имеющихся подписок на группы, «распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям».
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