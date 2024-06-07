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В Чите учителей обязали мониторить соцсети школьников, чтобы «предотвратить травлю и суициды»

Сегодня в 19:59
Фото: Kaitlyn Baker/Unsplash

В Чите учителей обязали мониторить соцсети школьников с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщает портал «Чита.Ру».

«Все мы знаем, что в школах некоторых регионов были факты проявления деструктивного поведения подростков, травли, суицидальных случаев. Чтобы таких опасных явлений не было, комитетом образования издан приказ о мониторинге соцсетей учащихся», — заявил пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев.

По его словам, мониторинг проводится с целью «предотвратить травлю и суициды». Учителя должны проверять список имеющихся подписок на группы, «распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям».

Ранее в Госдуме предложили добавить в административный кодекс РФ отдельную статью за оскорбление педагогов.

По разрабатываемой статье «Оскорбление педагогического работника» предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных работников — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс.

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