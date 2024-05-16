В Госдуме предложили взимать штрафы за оскорбление учителей

Депутатка Госдумы Яна Лантратова предложила добавить в административный кодекс РФ отдельную статью за оскорбление педагогов. Она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию документа.
По разрабатываемой статье «Оскорбление педагогического работника» предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных работников — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. Речь идет об оскорблениях на публичных выступлениях или в публикациях в соцсетях и СМИ.
Оскорбительное отношение к педагогам стало более распространенной вещью, считает Лантратова. Суровое наказание за это, уверена она, защитит учителей и повысит их статус, но каждый отдельный случай нужно детально изучать, чтобы обошлось без злоупотреблений.
В 2021 году Европейский суд по правам человека запретил учителям оскорблять школьников. Решение было принято после инцидента, произошедшего в Хорватии: мальчик опоздал на урок, из‑за чего педагог назвал его дураком и деревенщиной.