В Госдуме предложили взимать штрафы за оскорбление учителей

По разрабатываемой статье «Оскорбление педагогического работника» предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных работников — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. Речь идет об оскорблениях на публичных выступлениях или в публикациях в соцсетях и СМИ.