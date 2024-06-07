На месте «Крокус Сити Холла» могут построить памятный сквер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал на ПМЭФ, что на месте «Крокус Сити Холла» могут построить сквер, такие обсуждения уже идут.
«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного», — цитирует его слова РИА «Новости».
Воробьев уточнил, что рассматриваются несколько вариантов, один из которых — создание сквера именно на месте теракта.
Вскоре после нападения террористов компания «Крокус Интернэшнл» пообещала восстановить комплекс. «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании.
Депутат Госдумы Владимир Ресин, который курирует московскую программу строительства и реконструкции православных храмов, предложил построить на этом месте церковь. Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко посчитала, что правильным будет возвести сквер или храм, а проводить на месте трагедии веселые программы неуместно.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 145 человек, среди них 6 детей, более 550 человек пострадали.