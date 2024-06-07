Владимир Машков стал гендиректором театра «Современник»

С 2022 года директором «Современника» был Юрий Кравец. В театре нет должности худрука, последние два года его роль выполняет художественный совет, куда входят восемь человек. Театр сатиры с 2000 года возглавлял Александр Ширвиндт. В октябре 2021-го он стал президентом театра, а на посту худрука его сменил Сергей Газаров.