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Владимир Машков стал гендиректором театра «Современник»

Сегодня в 16:01
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В нескольких московских театрах произошли кадровые перестановки, говорится на сайте администрации города.

Новым генеральным директором театра «Современник» станет Владимир Машков. Худруком Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Бронной.

Департамент культуры Москвы также решил присоединить сцену бывшего Центра им. Всеволода Мейерхольда на Новослободской к московскому еврейскому театру «Шалом». Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.

Глава депкульта Алексей Фурсин считает, что кадровые перестановки позволят эффективнее управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок для обновления репертуара.

Машков активно поддерживает военную операцию на Украине. В марте 2022 года по его инициативе на фасаде Театра Олега Табакова появилась гигантская георгиевская лента в форме литеры Z.

С 2022 года директором «Современника» был Юрий Кравец. В театре нет должности худрука, последние два года его роль выполняет художественный совет, куда входят восемь человек. Театр сатиры с 2000 года возглавлял Александр Ширвиндт. В октябре 2021-го он стал президентом театра, а на посту худрука его сменил Сергей Газаров.

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