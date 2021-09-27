Александр Ширвиндт покинет должность худрука Театра сатиры

Театральный режиссер Александр Ширвиндт уйдет с поста художественного руководителя Московского театра сатиры. Об этом он рассказал ТАСС.

«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — заявил он, добавив, что уже подал заявление об отставке в Департамент культуры Москвы.

По словам Ширвиндта, она хотел бы продолжить сотрудничество с театром. «Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента (культуры Москвы — Прим. ред.), который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — отметил режиссер.

Александр Ширвиндт стал худруком Московского театра сатиры в 2000 году. При нем в театре были поставлены такие спектакли, как «Андрюша», «Мольер», «Между светом и тенью», «Грустно, но смешно».