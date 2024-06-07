Рядом с Москва-Сити построят «Сити-2»

Рядом с Москва-Сити в столице появится новый комплекс с небоскребами — «Сити-2». Его проект представили на ПМЭФ, сообщает РБК.
Проект реализует застройщик ГК «Страна Девелопмент» в сотрудничестве с Альфа-банком. Кредитная организация уже предоставила финансирование с лимитом до 21,5 млрд рублей на покупку участка для «Сити-2».
В новом комплексе будут два жилых небоскреба разной высоты и архитектуры, объединенные 6-этажным стилобатом. Большую же часть территории займут кварталы из урбан-блоков высотой 4–7 этажей с озелененными дворами и кровлями.
В стилобате небоскребов разместят магазины, кафе, рестораны, офисы и образовательный центр для детей, на крыше — «озелененное благоустройство». В «Сити-2» также обустроят искусственный пруд с набережной, окруженной парком с кафе, ресторанами и магазинами. Под прудом сделают торговый центр.
Где именно построят новый жилой квартал, не уточняется. Неизвестны также сроки реализации проекта.
По оценкам аналитиков Commonwealth Partnership, рыночная стоимость всех действующих небоскребов в Москва-Сити на конец третьего квартала 2022 года составляла 819 млн рублей. В деловом квартале к тому моменту насчитывалось 3 млн квадратных метров недвижимости.