Рядом с Москва-Сити построят «Сити-2»

В стилобате небоскребов разместят магазины, кафе, рестораны, офисы и образовательный центр для детей, на крыше — «озелененное благоустройство». В «Сити-2» также обустроят искусственный пруд с набережной, окруженной парком с кафе, ресторанами и магазинами. Под прудом сделают торговый центр.